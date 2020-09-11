В Запорожье женщина заколола мужа шампуром и оставила на берегу Днепра

Полиция Запорожье нашла труп 43-летнего мужчины на берегу Днепра.

Во время проведения следственных действий выяснилось, что главными подозреваемыми являются жена и ранее судимый товарищ убитого.

9 сентября во время отдыха у воды и распития алкоголя между компанией друзей произошел бытовой конфликт: мужчину закололи шампуром для шашлыков.

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Правоохранители открыли уголовное производство по признакам п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Вскоре фигурантам будет избрана мера пресечения, следствие по делу продолжается.