У Харкові авто травмувало 5-річну дитину та зникло з місця ДТП

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив 5-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.

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Поліція розшукує водія траспортного засобу.

Прокурор загинув у ДТП

У Полтавській області внаслідок автомобільної аварії загинула сім’я прокурора. Очільник Сумської обласної прокуратури Олександр Вольченко перебував у салоні авто разом з дружиною та донькою.

Автомобіль Lexus, яким він керував, зіткнувся з вантажівкою 36-річного донеччанина.