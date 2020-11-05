PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харькове горело общежитие фармацевтического университета

В Харькове горело общежитие №1 Национального фармацевтического университета. В результате пожара никто не пострадал.

По данным ГСЧС, в общежитии на проспекте Юбилейный, 48 в комнате на восьмом этаже началось возгорание.

— 5 ноября в 01.20 поступило сообщение, что в девятиэтажном здании общежития №1 Национального фармацевтического университета в комнате на восьмом этаже возник пожар. В 02.38 он был ликвидирован, — сообщает ГСЧС.

Читайте: В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать

Во время тушения работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти трех человек, из здания были эвакуированы 30 жителей.

Огонь уничтожил бытовую технику и вещи домашнего обихода на площади 8 кв. м. К тушению привлекли 28 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Пожары в жилых домах

В Черкасской области в частном жилом доме в селе Вязовок из-за пожара погибли три человека.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 30 кв. м. Среди погибших был 4-летний ребенок.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка