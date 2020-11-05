В Харькове горело общежитие фармацевтического университета

В Харькове горело общежитие №1 Национального фармацевтического университета. В результате пожара никто не пострадал.

По данным ГСЧС, в общежитии на проспекте Юбилейный, 48 в комнате на восьмом этаже началось возгорание.

— 5 ноября в 01.20 поступило сообщение, что в девятиэтажном здании общежития №1 Национального фармацевтического университета в комнате на восьмом этаже возник пожар. В 02.38 он был ликвидирован, — сообщает ГСЧС.

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Во время тушения работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти трех человек, из здания были эвакуированы 30 жителей.

Огонь уничтожил бытовую технику и вещи домашнего обихода на площади 8 кв. м. К тушению привлекли 28 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Пожары в жилых домах

В Черкасской области в частном жилом доме в селе Вязовок из-за пожара погибли три человека.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 30 кв. м. Среди погибших был 4-летний ребенок.