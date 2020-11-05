У Харкові горів гуртожиток фармацевтичного університету

У Харкові горів гуртожиток №1 Національного фармацевтичного університету. У результаті пожежі жодна людина не постраждала.

За даними ДСНС, у гуртожитку на проспекті Ювілейний, 48 в кімнаті на восьмому поверсі розпочалося загоряння.

– 5 листопада о 01.20 надійшло повідомлення, що в дев’ятиповерховому будинку гуртожитку №1 Національного фармацевтичного університету в кімнаті на восьмому поверсі виникла пожежа. О 02.38 її було ліквідовано, – повідомляє ДСНС.

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Під час гасіння працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати трьох людей, з будівлі було евакуйовано 30 осіб.

Вогонь знищив побутову техніку та речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м. До гасіння залучили 28 працівників особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Пожежі у житлових будинках

У Черкаській області у приватному житловому будинку в селі В’язівок через пожежу загинули три людини.

Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 30 кв .м. Серед загиблих була 4-річна дитина.