Драка Гео Лероса и Александра Юрченко в Верховной Раде (ВИДЕО)

В кулуарах Верховной Рады подрались народные депутаты, которые ранее входили в состав Слуги народа, Гео Лерос и Александр Юрченко.

Юрченко, с которого накануне снял электронный браслет, заявил, что на него напал Гео Лерос.

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— Около 11.30 на меня в Верховной Раде напал провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году – драки, провокации, угрозы, — заявил Юрченко.

Также он добавил, что из-за госпитализации он не смог проголосовать за Госбюджет на 2021 год.

По словам Гео Лероса, вчера с Юрченко сняли электронный браслет, а сегодня он набросился на него с кулаками и ксенофобскими высказываниями.

— Я не буду повторять сказанные им слова, потому что неприятно для психики любого адекватного человека, но это, пожалуй, и есть обещанные люди с ментальностью ХХI века, — добавил он.

Дело Александра Юрченко

13 сентября депутат Александр Юрченко требовал $200 тыс. у руководства иностранной компании за регистрацию законопроекта о переработке бытовых отходов.

Представителем зарубежной фирмы оказался сотрудник НАБУ,который передал часть денег помощнику депутата — Ивану Фищенко.

Уже 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение о совершении преступления по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. В тот же день совместным решением фракции Юрченко исключили из Слуги народа.

21 сентября суд официально арестовал Александра Юрченко с возможностью выйти под залог в размере более 3 млн грн. Через четыре дня залог был внесен, и он вышел на свободу.

4 ноября Высший антикоррупционный суд Украины разрешил народному депутату Александру Юрченко снять электроный браслет.