Бійка Гео Лероса та Олександра Юрченка у Верховній Раді (ВІДЕО)

У кулуарах Верховної Ради побилися народні депутати, які раніше входили до складу Слуги народу, Гео Лерос та Олександр Юрченко.

Юрченко, з якого напередодні зняв електронний браслет, заявив, що на нього напав Гео Лерос.

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– Близько 11.30 на мене у Верховній Раді напав провокатор Гео Лерос. Ось так виглядає тиск на народних депутатів у 2020 році – бійки, провокації, погрози, – заявив Юрченко.

Також він додав, що через госпіталізацію він не зміг проголосувати за Держбюджет на 2021 рік.

За словами Гео Лероса, вчора з Юрченка зняли електронний браслет, а сьогодні він накинувся на нього з кулаками та ксенофобськими висловами.

– Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь-якої адекватної людини, але це, мабуть, і є обіцяні люди з ментальністю ХХI сторіччя, – додав він.

Справа Олександра Юрченка

13 вересня депутат Олександр Юрченко вимагав $200 тис. у керівництва іноземної компанії за реєстрацію законопроектупро переробку побутових відходів.

Представником закордонної фірми виявився співробітник НАБУ,який передав частину грошей помічнику депутата – Івану Фіщенку.

Вже 17 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру про скоєння злочину за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Того ж дня спільним рішенням фракції Юрченка виключили зі Слуги народу.

21 вересня суд офіційно арештував Олександра Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі понад 3 млн грн. Через чотири дні за нардепа внесли заставу, і він вийшов на волю.

4 листопада Вищий антикорупційний суд України дозволив народному депутату Олександру Юрченку зняти електронний браслет.