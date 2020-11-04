Суд разрешил снять электронный браслет с нардепа Юрченко

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил народному депутату Александру Юрченко снять электроный браслет.

Сейчас рассмотрение дела Александра Юрченко, которого антикоррупционные органы НАБУ и САП заподозрили в коррупции, продолжается.

— Следственный судья продолжил все обязательства, предусмотренные мерой пресечения, кроме ношения электронного средства контроля, — сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Мера пресечения для Александра Юрченко продлится до 3 января 2021 года.

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Нардеп поделился новостью в своем Facebook. Он отметил, что его борьба будет продолжаться.

Дело Александра Юрченко

13 сентября депутат Александр Юрченко требовал $200 тыс. у руководства иностранной компании за регистрацию законопроекта о переработке бытовых отходов.

Представителем зарубежной фирмы оказался сотрудник НАБУ, который передал часть денег помощнику депутата — Ивану Фищенко.

Уже 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение о совершении преступления по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. В тот же день совместным решением фракции Юрченко исключили из Слуги народа.

21 сентября суд официально арестовал Александра Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. Через четыре дня залог был внесен, и он вышел на свободу.

Следствие по делу коррупционного скандала, связанного с Александром Юрченко, продолжается.