В Сквирском районе Киевской области полиция раскрыла убийство 36-летней женщины, которую мертвой нашли грибники в лесу.

Впоследствии выяснилось, что женщина была одесситкой: родные потеряли с ней связь сразу после того, как женщина продала свою квартиру в Одессе.

Уговорить продать квартиру помог знакомый одесситки. После оформления договора он назначил женщине встречу в Киеве.

Поехав за город якобы на прогулку в лес, мужчина ромской национальности набросился на свою жертву, раздел и задушил ее, а тело спрятал под одеялом.















Заставил продать квартиру и задушил: на Киевщине мужчина убил мать-одиночку / 4 фотографии

Убийца забрал все деньги с продажи квартиры, а чтобы избавиться от улик, сжег свой автомобиль.

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За несколько дней, пока правоохранители искали убийцу одесситки, мужчина успел приобрести три автомобиля и несколько смартфонов.

Позже станет известно, что перед поездкой в лес женщину напоили клофелином.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

У погибшей женщины сиротами остались двое маленьких детей.

Жестокое убийство женщины в Харьковской области

В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.

Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.

Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.