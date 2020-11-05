Змусив продати квартиру і задушив: на Київщині чоловік вбив матір-одиначку

У Сквирському районі Київської області поліція розкрила вбивство 36-річної жінки, яку мертвою знайшли грибники у лісі.
Згодом з’ясувалося, що жінка була одеситкою: рідні втратили з нею зв’язок одразу після того, як жінка продала свою квартиру в Одесі.
Вмовити продати помешкання допоміг знайомий одеситки. Після оформлення договору він призначив жінці зустріч у Києві.
Поїхавши за місто нібито на прогулянку до лісу, чоловік ромської національності накинувся на свою жертву, роздягнув та задушив її, а тіло заховав під ковдрою.
Вбивця забрав гроші з продажу квартири, а щоб позбутися доказів проти себе, спалив свій автомобіль.
Поки правоохоронці шукали вбивцю одеситки, чоловік за вкрадені гроші встиг придбати три автівки та декілька смартфонів.
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Пізніше стане відомо, що перед поїздкою в ліс жінку напоїли клофеліном.
Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
У загиблої жінки сиротами залишилися двоє маленьких дітей.
Жорстоке вбивство жінки на Харківщині
В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.
Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.
Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.