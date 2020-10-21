Труп спрятал в ковре: в Сумской области 22-летний нацгвардеец убил таксиста

В Ахтырке Сумской области нацгвардеец жестоко убил местного таксиста.

Парень сначала отрицал свою причастность, но уже потом признался следователям в содеянном.

Убийство произошло в доме 31-летнего мужчины. Пытаясь скрыть следы преступления, нацгвардеец завернул труп таксиста в ковер, затянул в автомобиль и вывез в лесополосу за несколько десятков километров от дома.

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Согласно материалам следствия, убитый получил многочисленные ушибы чем-то острым в голову, шею и спину.

В ГБР считают, что военный пошел на убийство из-за денег. Во время обыска в вещах нацгвардийца было найдено $ 2100.

— Военнослужащему сообщено о подозрении по двум статьям УК — Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и Незаконное завладение транспортным средством, — сообщили в пресс-службе регионального отделения ГБР.

По решению суда подозреваемый в этой жестокой расправе на время следствия будет находиться в СИЗО. За содеянное парень может сесть в тюрьму на всю жизнь.

Жестокое убийство в Харьковской области

В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.

Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.

Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.