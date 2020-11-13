В Одессе 44-летний мужчина убил своего 42-летнего знакомого, после чего жил с его разлагающимся телом в одной квартире восемь дней.

Во время совместных посиделок между ними возникла ссора, во время которой владелец квартиры нанес ножевое ранение гостю, от которого тот скончался.

Тело он оставил на балконе. Мучжина хвастался знакомым тем, что сделал, а также просил, что те помогли избавиться от тела. Ему никто не верил, после чего он решил показать товарищам труп.

Читайте: Заставил продать квартиру и задушил: на Киевщине мужчина убил мать-одиночку

После визита в квартиру и увиденного одна из гостей сообщила об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители сначала почувствовали запах разлагающегося тела, а потом нашли убитого.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство в Одесской области

В Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца.

На такой шаг его толкнуло то, что родители обвиняли его в лени и не давали деньги на нужды.

Подробнее об убийстве в Одесской области читайте на Фактах ICTV.