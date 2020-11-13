Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что погибший Роман Бондаренко был пьян и дрался за флаги, после чего его забрала милиция.

По словам Лукашенко, вчера вечером он интересовался, как идет расследование у главы Следственного комитета, пишет tut.by.

— В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленты вывешивали — выскочили из домов. Завязалась драка, к тому же серьезная. И кто-то из протестующих позвонил “карателям” в милицию. Выехал усиленный наряд милиции, — рассказал Лукашенко.

Когда милиция подъехала, участники драки разбежались, заявил самопровозглашенный президент.

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— А этот то травмирован был, в нетрезвом состоянии. Это признано. Вывод сегодня представил Следственный комитет. Конечно, его взяли и увезли в этот отдел. Ему (Бондаренко. — Ред.) Стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу, — заявил он.

Реакция Украины

Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что вызвало смерть Романа Бондаренко.

— Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа, — заявили в МИД.

Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 13, 2020

Смерть Романа Бондаренко

Роман Бондаренко скончался в больнице вечером 12 ноября.

Днем ранее неизвестные в масках похитили Бондаренко на “Площади перемен” — во дворе на одной из центральных улиц Минска, которая стала символом протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Впоследствии соратники с оппозиции нашли Бондаренко в больнице в критическом состоянии. Он лежал в реанимации с черепно-мозговой травмой, отеком мозга и ушибами.

Источник: tut.by, MFA of Ukraine