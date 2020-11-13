На “Площадь перемен” в Минске вышли сотни белорусов, чтобы минутой молчания почтить память погибшего Романа Бондаренко, которого похитили и избили неизвестные, когда он заступился за оппозиционную символику.

На кадрах, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, как люди стоят с поднятой рукой, которая показывает знак мира.

На минуту молчания люди вышли также в других районах белорусской столицы.

Сигналами из авто присоединились к акции автомобилисты.

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Смерть Романа Бондаренко

11 ноября неизвестные лица в масках, которых связывают с силовиками, похитили Романа Бондаренко на “Площади перемена” — во дворе на одной из центральных улиц Минска, которая стала символом протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

У Бондаренко произошел конфликт с неизвестными мужчинами, когда последние начали перерезать бело-красно-белые ленты во дворе.

Затем он был доставлен в больницу в критическом состоянии — с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.

Стало известно, что Раман Бондаренко скончался в больнице вечером 12 ноября.

Фото: НЕХТА