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Андрій Жигайло |

Лукашенко висловився про смерть Романа Бондаренка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що загиблий Роман Бондаренко був п’яний та бився за  прапори, після чого його забрала міліція.

За словами Лукашенка, він цікавився, як іде розслідування у глави Слідчого комітету Білорусі, пише tut.by.

– В одному з дворів, як мені доповіли, вони прийшли зрізати прапори. А ті, хто там живе і ці стрічки вивішували –  вискочили з будинків. Зав’язалася бійка, до того ж серйозна. І хтось з протестуючих подзвонив “карателям” в міліцію. Виїхав посилений наряд міліції, – розповів Лукашенко.

Коли міліція під’їхала, учасники бійки розбіглися, заявив самопроголошений президент.

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– А цей то чи травмований був, у нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні представив Слідчий комітет. Звичайно, його взяли і повезли в цей відділ. Йому (Бондаренку. – Ред.) стало погано по дорозі, як мені доповіли. Вони викликали швидку допомогу і відправили його до лікарні, – заявив він.

Реакція України

Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка.

– Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа, – заявили у МЗС.

Смерть Романа Бондаренка

Роман Бондаренко помер у лікарні ввечері 12 листопада.

Днем раніше невідомі особи у масках викрали Бондаренка на “Площі змін” – у дворі на одній із центральних вулиць Мінська, яка стала символом протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Згодом соратники з опозиції знайшли Бондаренка у лікарні у критичному стані. Він лежав у реанімації з черепно-мозковою травмою, набряком мозку та забоями.

Джерело: tut.by, MFA of Ukraine

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