Полиция Киева просит помочь установить личность девушки, труп которой нашли 13 ноября около 15.30 на территории Голосеевского леса недалеко от дома №60/3 по улице Ягодной.
На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Рядом не было никаких документов, только косметичка золотистого цвета.
Приметы убитой девушки:
- на вид 25-40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, темно-русые волосы до плеч, нос прямой, губы тонкие, брови дугообразные, подбородок прямой;
- верхние зубы имеют дефект в виде щербления;
- на ушах следы проколов, но сережек и других украшений не было;
- ногти не накрашены, руки не ухоженные.
Во что была одета:
- черную куртку из ткани до пояса на пуговицах, с искусственным мехом светло-серого цвета на воротнике и рукавах;
- платье до колен светлого цвета (молочного оттенка) с воротничком;
- на шее был белый шарф;
- колготки телесного цвета (40 ден);
- бюстгальтер цвета хамелеон (размер 1,5-2) и бикини черного цвета в сеточку с узорами в виде цветов;
- обувь 36-37 размера, ботфорты черного цвета на каблуке, халява из замши без замков до колен и основа из искусственной кожи.
Полиция просит звонить по этим номерам: дежурная часть 067 624 82 45, 044 279 66 00 или 102.
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