Поліція Києва просить допомогти встановити особу дівчини, труп якої знайшли 13 листопада близько 15.30 на території Голосіївського лісу неподалік будинку №60/3 по вулиці Ягідній.

На тілі виявлено ознаки насильницької смерті. Поряд не було жодних документів, лише косметичка золотистого кольору.

Прикмети вбитої дівчини:

на вигляд 25-40 років, зріст 165-175 см, середньої статури, обличчя овальне, темно-русяве волосся до пліч, ніс прямий, губи тонкі, брови дугоподібні, підборіддя пряме;

верхні зуби мають дефект у вигляді щерблення;

вуха мають сліди проколів, але сережок та інших прикрас не було;

нігті не нафарбовані, руки не доглянуті.

У що була одягнута:

чорну куртку з тканини до поясу на ґудзиках, зі штучним хутром світло-сірого кольору на комірі та рукавах;

сукню до колін світлого кольору (молочного відтінку) з комірцем;

на шиї був білий шарф;

колготки тілесного кольору (40 ден);

бюстгальтер кольору хамелеон (розмір 1,5-2) та бікіні чорного кольору в сіточку з візерунками у вигляді квітів;

взуття 36-37 розміру, ботфорти чорного кольору на підборах, халява із замші без замків до колін та основа зі штучної шкіри.

Поліція просить телефонувати за цими номерами: чергова частина 067 624 82 45, 044 279 66 00 або 102.

Читайте: Ховав тіло на балконі 8 днів: в Одесі чоловік вбив знайомого

На балконі в Одесі знайшли труп

В Одесі в квартирі 44-річного чоловіка знайшли тіло мертвої людини. Поліцейські відчули неприємний запах ще в під’їзді і прийшли в будинок.

Господар квартири розповів, що запросив додому чоловіка, з яким познайомився на вулиці. Під час застілля між ними виник конфлікт, під час якого він убив гостя.