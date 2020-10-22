PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе мужчина зарезал знакомого и спрятал труп на балконе

В Одессе в квартире 44-летнего мужчины нашли тело мертвого человека. Полицейские почувствовали неприятный запах еще в подъезде и пришли в дом.

Задержанный поделился, что пригласил домой мужчину, с которым познакомился на улице. Во время застолья владельцу дома не понравилось, как ведет себя гость, и он убил его с помощью ножа.

Полиция изъяла ряд доказательств, в частности орудие преступления и одежду со следами крови.

  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
В Одессе мужчина зарезал знакомого и спрятал труп на балконе / 2 фотографии

Читайте: Хотел вернуть бывшую: в Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 44-летнему жителю Одессы грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одесской области мужчина застрелил супругов

В поселке Шабо Одесской области 51-летний мужчина застрелил семейную пару. Как оказалось, преступник задолжал перед убитым $7 тыс. и не хотел отдавать.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка