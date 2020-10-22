В Одессе мужчина зарезал знакомого и спрятал труп на балконе

В Одессе в квартире 44-летнего мужчины нашли тело мертвого человека. Полицейские почувствовали неприятный запах еще в подъезде и пришли в дом.

Задержанный поделился, что пригласил домой мужчину, с которым познакомился на улице. Во время застолья владельцу дома не понравилось, как ведет себя гость, и он убил его с помощью ножа.

Полиция изъяла ряд доказательств, в частности орудие преступления и одежду со следами крови.







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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 44-летнему жителю Одессы грозит до 15 лет тюрьмы.

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