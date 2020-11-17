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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Ліз у бійку з копами: на мітингу під Радою затримали протесувальника

У центрі Києві на мітингу під Верховною Радою правоохоронці затримали чоловіка, який провокував бійку з копами.

Протестувальники перекрили прохід до парламенту та заважали нардепам потрапити до адмінбудівлі.

– На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів, – розповіли у ГУ НП у Києві.

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У цей момент один з мітингарів відмовився виконувати вимогу правоохоронців та намагався вчинити з правоохоронцями бійку.

– Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності, – зазначили у прес-службі поліції.

Мітинг під Радою у Києві

У Києві під Верховною Радою проходить мітинг підприємців, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.

У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку правоохоронці заступили на посилене чергування.

Фото: Страна

Джерело: Нацполіція

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