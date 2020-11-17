У центрі Києві на мітингу під Верховною Радою правоохоронці затримали чоловіка, який провокував бійку з копами.
Протестувальники перекрили прохід до парламенту та заважали нардепам потрапити до адмінбудівлі.
– На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів, – розповіли у ГУ НП у Києві.
Читайте:
У цей момент один з мітингарів відмовився виконувати вимогу правоохоронців та намагався вчинити з правоохоронцями бійку.
– Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності, – зазначили у прес-службі поліції.
Мітинг під Радою у Києві
У Києві під Верховною Радою проходить мітинг підприємців, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.
У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку правоохоронці заступили на посилене чергування.
Фото: Страна