В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке фискализации физических лиц-предпринимателей на один год. Такое решение приняли, чтобы власть успела разработать решения, которые необходимы для внедрения более цивилизованных правил для бизнеса.

Об этом ранее сообщал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Поэтому с 1 января 2021 для субъектов хозяйствования, которые должны применять РРО предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года.

Для всех плательщиков единого налога II-IV групп — с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022.

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— Украина столкнулась с пандемией коронавируса и мировой рецессией, которые нанесли большой ущерб национальной промышленности и экономике в целом. Однако, степень и тяжесть падения национальной экономики вследствие экономической рецессии мировой экономики зависит от того, как Украина, как и все другие страны мира справятся с экономическими последствиями пандемии, — сообщили в пояснительной записке.

Отмечается, что малый и средний бизнес в трудном положении из-за пандемии. Власти предлагают перенести введение обязательного применения РРО или программного РРО.

До 1 января 2022 предлагают перенести внедрение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций “кэшбек”.

Авторы законопроекта ожидают положительного результата от голосования, ведь так произойдет перенос сроков обязательного применения регистраторов расчетных операций и программных РРО при осуществлении расчетных операций, что в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса.

ФЛП упростили механизм уплаты налогов

В Украине ввели упрощения ведения учета для физических лиц-предпринимателей. Также улучшили доступ к электронному кабинету налогоплательщика и расширили его функционал.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон О внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная Рада приняла 14 июля 2020. Он предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

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