Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок

У Києві під стінами Верховної Ради протестують підприємці, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.

У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку правоохоронці заступили на посилене чергування.

Читайте: ФОП зможуть працювати без касових апаратів ще рік – комітет підтримав законопроект

Під час мітингу між протестувальними та правоохоронцями таки виникли незначні сутички та штовханина.











Мітинг під Радою: між підприємцями та поліцейськими сталися сутички / 3 фотографии

Верховна Рада може відтермінувати запровадження касових апаратів для ФОП, ухваливши відповідний законопроект на засіданні 17 листопада.

Цього дня народні депутати також мають намір розглянути у другому читанні внесення змін до державного бюджету 2020 року та до закону Про публічні закупівлі.

Фото: Страна