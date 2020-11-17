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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Мітинг під Радою: між підприємцями та поліцейськими сталися сутички

У Києві під стінами Верховної Ради протестують підприємці, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.

У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку правоохоронці заступили на посилене чергування.

Читайте: ФОП зможуть працювати без касових апаратів ще рік – комітет підтримав законопроект

Під час мітингу між протестувальними та правоохоронцями таки виникли незначні сутички та штовханина.

  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
  • Мітинг під Верховною Радою – відео перших сутичок
Мітинг під Радою: між підприємцями та поліцейськими сталися сутички / 3 фотографии

Верховна Рада може відтермінувати запровадження касових апаратів для ФОП, ухваливши відповідний законопроект на засіданні 17 листопада.

Цього дня народні депутати також мають намір розглянути у другому читанні внесення змін до державного бюджету 2020 року та до закону Про публічні закупівлі.

Фото: Страна

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