Приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет до конца года — Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова до конца года.

Дело находится на стадии судебного рассмотрения почти год, написала она на своей странице в Facebook.

В деле 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. Будут исследоваться письменные доказательства.

— Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этой чувствительной для общества деле, — подчеркнула Венедиктова.

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Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання В Переяслав-Хмельницькому… Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 18 листопада 2020 р.

— За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблица и видеозаписи к ней, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз, — написала она.

Обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Несовершеннолетний фигурант находится под наблюдением матери.

Убийство Кирилла Тлялова

В прошлом году в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу по металлических банках.

Во время этих забав мужчины случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали, однако 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Источник: Ирина Венедиктова