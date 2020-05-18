Без правосудия: убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова до сих пор не сидят за решеткой

В прошлом году в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу по металлических банках.

Во время этих забав мужчины случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали, однако 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Эта история всколыхнула всех, а президент Зеленский взял это дело под личный контроль.

— Выбегаю во двор, слышу мальчик старший кричит: Кирилл, я тебя люблю. Не умирай. Ребенок лежал без сознания, ножки туда, головка сюда. И с головы текла кровь, — вспоминает очевидец происшествия.

Сначала медики даже подумать не могли, что голову ребенку продырявили пулей, но через семь, часов выяснили, что в голове мальчика таки пуля, а не просто ранения.

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Подозреваемых Ивана Приходько, Владимира Петровца и Дмитрия Кривошея задержали в баре. Очевидцы рассказали, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители вычислили, что в голову ребенку попала пуля, выпущенная именно Иваном Приходько.

Мужчине закидали злостное хулиганство, незаконное хранение оружия и умышленное убийство, которое впоследствии переквалифицировали на убийство по неосторожности.

Максимально, что может получить Приходько — это семь лет тюрьмы.

В содеянном Приходько не признается, но ждет решения суда в СИЗО. В отличие от остальных обвиняемых. А вот Кривошей и Петровец заплатили по 273 тыс. грн залога. Их обвиняют в хулиганстве и неосторожное обращение с оружием.

А еще бывшие правоохранители хотят, чтобы им заплатили компенсацию за увольнение с полиции.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области во дворе своего дома 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в Киев в нейрохирургический центр, однако три дня спустя он скончался.