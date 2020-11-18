Вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова буде до кінця року – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова очікує вироків у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова до кінця року.

Справа перебуває на стадії судового розгляду майже рік, написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У справі 18, 19, 20 листопада відбудуться судові засідання. Будуть досліджуватися письмові докази.

– Ми сподіваємося, що пандемія та інші обставини не завадять вже в цьому році прийняти справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі, – підкреслила Венедіктова.

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Справа про вбивство 5-річної дитини майже рік знаходиться у суді.

Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання В Переяслав-Хмельницькому… Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 18 листопада 2020 р.

– За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиця та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів і додатки, висновки судових експертиз, – написала вона.

Обвинувачений у вбивстві з необережності колишній поліцейський знаходиться під вартою без визначення розміру застави. Неповнолітній фігурант знаходиться під наглядом матері.

Вбивство Кирила Тлялова

Минулого року у Переяслав-Хмельницькому патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину по металевих банках.

Під час цих забав чоловіки випадково влучили у 5-річного Кирила Тлявова, який грався біля будинку. Дитину госпіталізували, однак 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Джерело: Ірина Венедіктова