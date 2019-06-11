Кирилл Тлявов погиб от пули, по версии следствия, выпущенной полицейским. Врачи пытались спасти мальчика несколько дней, но тщетно. Пуля попала в голову.

Все произошло в Переяславе-Хмельницком. Двое полицейских, навеселе, вместе с собственными детьми вышли пострелять. Просто возле своего двора. Так они отмечали Праздник последнего звонка.

В это же время за кустами, в сторону которых стреляли копы, на другой улице и находился 5-летний Кирилл.



Все, что происходило потом – похоже на плохой детектив. Полиция будет путаться, что же произошло в Переяславе-Хмельницком. Сначала все будут пытаться списать на самого мальчика. Мол, упал и ударился о камень.

Подозреваемые даже не пройдут тест на алкоголь. Потому что следователи думали, что в субботу суд выходной и не сможет дать санкцию для принудительного анализа. Подозреваемые добровольно его сдавать отказались.

Среди подозреваемых и несовершеннолетние.

И возможно, именно кто-то из них сделал роковой выстрел, а взрослые просто это покрывают.

Государственное бюро расследований переквалифицировало дело с убийства по неосторожности на умышленное.

Полицейских суд арестовал на два месяца. Это сотрудник Переяслав-Хмельницкого райотдела Владимир Петровец и инспектор водной полиции Киевщины Иван Приходько.

Оба подозреваемые работали еще в старой милиции. Во время реформы МВД они не прошли переаттестацию. Не смогли пройти банальные тесты. Были уволены, но оба возобновились в должностях через суд.

И только после гибели 5-летнего Кирилла начала всплывать правда о Переяслав-Хмельницкой полиции.

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Украиной прокатились акции протеста. Ведь ситуация может повториться где угодно. Так, протестовали под Министерством внутренних дел. В Переяславе-Хмельницком дошло до столкновений. Пострадали двое полицейских.

Масла в огонь добавило и то, что общество до сих пор не получило ответа о многих резонансных делах с участием копов. Расследование тянутся годами.

Напомним, что 31 мая Иван Приходько и Владимир Петровц ранили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком. 3 июня мальчик умер в больнице.