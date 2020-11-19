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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Убил из-за квартиры: полиция нашла подозреваемого в убийстве девушки из Киева

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки, которую оперативники нашли 13 ноября в лесу Голосеевского района. По данным следствия, нападающий, вероятно, застрелил девушку, потому что хотел получить ее квартиру.

Правоохранители сообщили, что 30-летняя убитая женщина, жительница Голосеевского района. Они опросили всех свидетелей и нашли подозреваемого в совершении преступления.

Сейчас следствие подозревает 44-летнего мужчину, который проживает в Киеве.

— Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. У нас есть материалы, которые указывают на то, что это не единичный случай, — отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який, імовірно, через бажання заволодіти квартирою вбив киянку», — Андрей…

Опубликовано Поліція Києва Четверг, 19 ноября 2020 г.

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Полиция задержала подозреваемого по ст. 208 УК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Против него открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В Голосеевском лесу в Киеве нашли тело убитой женщины

Полиция Киева обнаружила труп женщины 13 ноября около 15.30 на территории Голосеевского леса. На ее лице были следы крови.

Выяснилось, что у нее была рана на голове от огнестрельного оружия. На месте оперативники нашли неиспользованный патрон и гильзу.

Фото: Нацполиция 

Источник: Нацполиция

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