Поліція встановила підозрюваного у вбивстві дівчини, яку оперативники знайшли 13 листопада у лісі Голосіївського району. За даними слідства, нападник, ймовірно, застрелив дівчину, бо хотів отримати її квартиру.

Правоохоронці повідомили, що 30-річна вбита жінка, мешканка Голосіївського району. Вони опитали всіх свідків та знайшли підозрюваного у скоєнні злочину.

Нині слідство підозрює 44-річного чоловіка, який проживає у Києві.

– Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. У нас є матеріали, які вказують на те, що це непоодинокий випадок, – зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який, імовірно, через бажання заволодіти квартирою вбив киянку», – Андрей… Опубликовано Поліція Києва Четверг, 19 ноября 2020 г.

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Поліція затримала підозрюваного за ст. 208 КК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Проти нього відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

У Голосіївському лісі у Києві знайшли тіло вбитої жінки

Поліція Києва виявила труп жінки 13 листопада близько 15.30 на території Голосіївського лісу. На її обличчі були сліди крові.

З’ясувалося, що у неї була рана на голові від вогнепальної зброї. На місці оперативники знайшли невикористаний патрон та гільзу.

Фото: Нацполіція