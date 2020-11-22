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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

В киевском ресторане нашли тело полураздетой девушки – СМИ

В воскресенье, 22 ноября, в одном из ресторанов Киева обнаружили тело мертвой девушки.

Тело полураздетой погибшей нашли возле уборной ресторана. Предварительно, девушку задушили.

Заведение, в котором могло произойти убийство, находится в Голосеевском парке, пишут СМИ.

Полицейские оцепили территорию ресторана для проведения следственно-оперативных мероприятий.

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В Голосеевском лесу в Киеве нашли тело девушки

13 ноября на территории Голосеевского леса полиция обнаружила труп женщины, у которой была прострелена голова.

Через несколько дней полиция задержала подозреваемого — 44-летнего музыканта и волонтера Сергея Бутко.

Источник: Вартові Еспресо

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