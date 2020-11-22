У київському ресторані знайшли тіло напівроздягненої дівчини – ЗМІ

У неділю, 22 листопада, в одному з ресторанів Києва виявили тіло мертвої дівчини.

Тіло напівроздягненої загиблої знайшли біля вбиральні ресторану. Попередньо, дівчину задушили.

Заклад, в якому могло статися вбивство, розташований в Голосіївському парку, пишуть ЗМІ.

Поліцейські оточили територію ресторану для проведення слідчо-оперативних заходів.

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У Голосіївському лісі в Києві знайшли тіло дівчини

13 листопада на території Голосіївського лісу поліція виявила труп жінки, у якої була прострелена голова.

Через кілька днів поліція затримала підозрюваного – 44-річного музиканта і волонтера Сергія Бутка.

Джерело: Вартові Еспресо