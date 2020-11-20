В Киеве неделю назад прохожие обнаружили между деревьями в Голосеевском лесу тело девушки с простреленной головой. Через несколько дней столичная полиция установила личность убитой и задержала подозреваемого.

Им оказался 44-летний музыкант и волонтер Сергей Бутко.

Под судом его друзья рассказали, что в тот день отдыхали в парке, но убитую не знали. Когда уже возвращались к своему авто, видели полицейскую машину, однако на них никто не обратил внимания.

Сам Бутко говорит, что его якобы запугивали и даже пытали, чтобы признался в убийстве. А друзья намекают, что мужчину выбрали за козла отпущения из-за волонтерской деятельности.

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Однако в полиции говорят, что доказательств достаточно — дома якобы нашли оружие, из которого застрелили молодую женщину. А мотивом убийства стала ее столичная квартира.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

В Голосеевском лесу в Киеве нашли тело девушки

Полиция Киева обнаружила труп женщины 13 ноября около 15.30 на территории Голосеевского леса. На лице были следы крови.

На голове — огнестрельное ранение. Оперативники нашли неиспользованный патрон и гильзу.

Рядом не было никаких документов, только косметичка золотистого цвета.