Женщина, которая лечилась в Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19, совершила самоубийство.
78-летняя женщина повесилась, подтвердили в столичной полиции.
Там уточнили, что открыто уголовное производство по ст.115 УКУ – Умышленное убийство.
Это уже пятый случай самоубийства в столице с сентября среди больных коронавирусом.
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Самоубийство из-за коронавируса
В Киеве 20 октября в больнице №8 на Оболони совершил самоубийство 68-летний пациент с коронавирусом. Мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
За сутки до этого из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина.
А 24 сентября было два суицида в больнице №4.