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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Легковушку зажало между фурами: в ДТП под Уманью погибли два человека

На трассе Стрый-Кропивницкий-Знаменка, на территории Уманского района Черкасской области, утром 24 ноября произошло ДТП, в результате которого между двумя грузовиками Scania и Mercedes зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Два человека, среди которых был ребенок, погибли на месте.

Спасателям пришлось с помощью спецсредств деблокировать тела погибших из поврежденной машины.

Пока неизвестно, сколько людей было в легковушке из-за значительных повреждений.

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Проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля.

  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
Легковушку зажало между фурами: в ДТП под Уманью погибли два человека / 2 фотографии

Смертельное ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП – в результате лобового столкновения грузовика с легковушкой погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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