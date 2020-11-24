На трассе Стрый-Кропивницкий-Знаменка, на территории Уманского района Черкасской области, утром 24 ноября произошло ДТП, в результате которого между двумя грузовиками Scania и Mercedes зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Два человека, среди которых был ребенок, погибли на месте.
Спасателям пришлось с помощью спецсредств деблокировать тела погибших из поврежденной машины.
Пока неизвестно, сколько людей было в легковушке из-за значительных повреждений.
Читайте: От удара оторвало голову: в Харькове авто сбило пешехода
Проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля.
Смертельное ДТП на Житомирщине
17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП – в результате лобового столкновения грузовика с легковушкой погибли три человека.
Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.