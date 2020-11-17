В Житомирском районе утром, 17 ноября, произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

По данным Нацполиции Житомирской области, около 7.30 утра на участке автодороги Киев — Чоп, вблизи села Свитына, водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковика был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте. В салоне находились двое пассажиров, лица которых сейчас устанавливают, также умерли в результате столкновения.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.







Три человека погибли в ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области / 2 фотографии

ДТП на Львовщине

Во Львовской области вблизи райцентра Дрогобыч произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли оба водителя.

Авария произошла ночью 14 ноября в селе Рихтичи у Дрогобыча. Столкнулись автомобили Mercedes-Benz под управлением 53-летнего крестьянина и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.