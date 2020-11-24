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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Легковик затисло між фурами: у ДТП під Уманню загинули двоє людей

На трасі Стрий-Кропивницький-Знам’янка, на території Уманського району Черкаської області, вранці 24 листопада сталася ДТП, внаслідок якої між двома вантажівками Scania та Mercedes затисло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Двоє людей, серед яких була дитина, загинули на місці.

Рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів деблокувати тіла загиблих із пошкодженої машини.

Поки невідомо, скільки людей було у легковику через значні пошкодження.

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Проводяться роботи з розрізання пошкодженого автомобіля.

  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
  • Смертельна ДТП під Уманню
Легковик затисло між фурами: у ДТП під Уманню загинули двоє людей / 2 фотографии

Смертельна ДТП на Житомирщині

17 листопада в Житомирській області сталася смертельна ДТП – внаслідок лобового зіткнення вантажівки з легковиком загинули троє людей.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись в напрямку Києва, і зіткнувся з вантажівкою Scania.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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