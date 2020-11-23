В Харькове на проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария. Автомобиль Mercedes сбил пешехода.

В результате столкновения пострадавшему оторвало голову, которая пробила лобовое стекло и оказалась в салоне транспортного средства.

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Водитель ехал на большой скорости, а пешеход выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора.

— Мужчина перебегал дорогу на проспекте Льва Ландау, 58, и попал под колеса иномарки. В результате удара автомобиля пострадавшему оторвало голову. На вид погибшему около 50 лет, — рассказал глава Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.







От удара оторвало голову: в Харькове авто сбило пешехода / 2 фотографии

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.

Источник: Newsroom