ДТП в Кривом Роге: погиб один человек, еще двое пострадало

В Кривом Роге автобус столкнулся с двумя легковушками, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали.

ДТП произошло утром в Ингулецком районе. В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.

В момент аварии пассажиров в автобусе не было, однако от силы столкновения Volkswagen деформировался и людей из машины доставали спасатели.











В Кривом Роге столкнулись автобус и легковушки: один человек погиб / 3 фотографии

Один из пострадавших из авто Volkswagen находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в 17 больницу. Второй человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Человека, который был в автомобиле ВАЗ, тоже госпитализировали в 17 горбольницу.

На данный момент обстоятельства произошедшего еще выясняются.

ДТП под Уманью

На территории Уманского района Черкасской области произошло ДТП, в результате которого между двумя грузовиками Scania и Mercedes зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Два человека, среди которых был ребенок, погибли на месте.

Спасателям пришлось с помощью спецсредств деблокировать тела погибших из поврежденной машины.

Источник: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua