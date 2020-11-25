ДТП у Кривому Розі: загинула одна людина, ще двоє постраждало

У Кривому Розі автобус зіткнувся з двома легковиками, в результаті чого одна людина загинула, ще двоє постраждали.

ДТП сталося вранці в Інгулецькому районі. В автобус промислового підприємства врізався Volkswagen, а потім легковик ВАЗ.

У момент аварії пасажирів в автобусі не було, проте від сили зіткнення Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники.











У Кривому Розі зіштовхнулися автобус і легковики: одна людина загинула / 3 фотографии

Один з постраждалих з авто Volkswagen перебуває у важкому стані. Його госпіталізували у 17-ту лікарню. Інша людина від отриманих травм померла на місці.

Читайте: Від удару відірвало голову: в Харкові авто збило пішохода

Людину, яка була в автомобілі ВАЗ, теж госпіталізували до 17 міської лікарні.

Наразі обставини події ще з’ясовуються.

ДТП під Уманню

На території Уманського району Черкаської області сталася ДТП, внаслідок якої між двома вантажівками Scania та Mercedes затисло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Двоє людей, серед яких була дитина, загинули на місці.

Рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів деблокувати тіла загиблих із пошкодженої машини.

Джерело: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua