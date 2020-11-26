Контрабанда на Закарпатье задержали священника и пограничника

В Закарпатской области пограничник и священник занимались контрабандой. Их поймали с поличным, когда они готовили самолет с сигаретами к полету в Румынию.

Место вылета расположено на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

Возле места запланированного взлета правоохранители нашли 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.















На Закарпатье пограничник и священник доставляли контрабандные сигареты в Румынию / 4 фотографии

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Пилотом летом оказался офицер Госпогранслужбы. Кроме пограничника, правоохранители разоблачили еще четырех человек, которые предположительно причастны к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области.

К тому же, одним из злоумышленников, который был в нетрезвом состоянии, оказался священнослужитель Московского патриархата.

Наркоторговля в Одесской области

В Одесской области у трех жителей полиция изъяла наркотики и психотропы более чем на 1 млн грн.

Ранее судимый 41-летний одессит организовал продажу марихуаны в Одессе. А вот 33-летняя жительница Беляевского района выращивала растения конопли, а также поставляла, изготавливала, хранила и сбывала оптом уже готовую марихуану.