Работники Госпогранслужбы Луцкого отряда в пункте пропуска для железнодорожного сообщения Владимир-Волынский обнаружили более 2,5 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в грузовых вагонах под слоем железной руды.

При осмотре грузового поезда, следовавшего в Польшу, пограничники заметили в нескольких полувагонах нарушения рельефа груза.

— Военнослужащие наткнулись на металлические пластины, внутри которых находились табачные изделия. Всего таким образом злоумышленники пытались переправить за границу 2,6 тыс. пачек сигарет, — сообщили в Госпогранслужбе.

Сейчас устанавливают лица, которые могут быть причастны к организации переправки контрабанды в грузе. Изъятые товары переданы работникам таможни.

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На границе с Польшей нашли контрабанду сигарет в вагонах с рудой / 4 фотографии

Контрабанда

В Одессе Служба безопасности Украины и пограничники нашли контрабанду партии американского кокаина. Они обнаружили наркотическое вещество в грузе с бананами на корабле.

По данным СБУ стоимость контрабанды составляет почти $4 млн по теневым расценкам. Правоохранители получили сообщение о том, что в страну хотят ввезти кокаин.

Фото: Госпогранслужба