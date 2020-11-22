Изъяли товар на более 1 млн грн: в Одесской области разоблачили сбытчиков наркотиков

В Одесской области полиция у трех жителей изъяла наркотики и психотропы на более чем 1 млн грн.
Ранее судимый 41-летний одессит организовал продажу марихуаны в Одессе. Во время обыска правоохранители обнаружили коробки и пакеты с марихуаной.
А вот 33-летняя жительница Беляевского района выращивала растения конопли, а также поставляла, изготавливала, хранила и сбывала оптом уже готовую марихуану. Кроме того, на ее приусадебном участке правоохранители обнаружили теплицу, которую женщина использовала для культивирования наркосодержащих растений и изъяли около трех килограммов марихуаны, которая хранилась в банках и мешках.
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Еще одного торговца марихуаной полицейские также обнаружили на территории Беляевского района. 34-летний мужчина предлагал наркозависимым амфетамин и другие наркотики. В его доме работники полиции обнаружили уже расфасованный психотроп и коробки с марихуаной.
Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ у наркосбытчиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 307 УК Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюремного заключения.
Накануне в Одессе Служба безопасности Украины и пограничники нашли контрабанду партии американского кокаина. Они обнаружили наркотическое вещество в грузе с бананами на корабле.
По данным СБУ, стоимость контрабанды составляет почти $4 млн.