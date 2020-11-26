Контрабанда на Закарпатті: затримали священика та прикордонника

У Закарпатській області прикордонник та священик займалися контрабандою. Їх зловили на гарячому, коли вони готували літак з сигаретами до польоту в Румунію.

Місце вильоту розташоване на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону.

Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці знайшли 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку і три позашляховики.















На Закарпатті прикордонник і священик доставляли контрабандні сигарети в Румунію / 4 фотографии

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Пілотом літка виявився офіцер Держприкордонслужби. Крім прикордонника, правоохоронці викрили ще чотирьох осіб, які ймовірно причетні до протиправної діяльності, всі вони жителі Хустського району Закарпатської області.

До того ж, одним зі зловмисників, який був на підпитку, виявився священнослужитель Московського патріархату.

Наркоторгівля на Одещині

В Одеській області у трьох жителів поліція вилучила наркотики і психотропи на понад 1 млн грн.

Раніше судимий 41-річний одесит організував продаж марихуани в Одесі. А от 33-річна мешканка Біляївського району вирощувала рослини коноплі, а також постачала, виготовляла, зберігала та збувала оптом вже готову марихуану.