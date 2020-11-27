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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Нападение на студентов в Польше: полиция объявила в розыск украинца

В Польше на двух украинских студентов напали с ножом. В деле уже объявили в розыск гражданина Украины. По данным следствия, он может быть причастен к инциденту.

Напал произошел около 03.00 в городе Жешув на улице Рейтана. Двое граждан 19 и 21 лет получили ножевые ранения и госпитализированы с тяжелыми травмами.

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Правоохранители никого не задержали. Полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, который может быть причастен к произошедшему. Также она опубликовала его фото.

Нападение на студентов в Польше: полиция объявила в розыск украинца

27 ноября в городе Жешув на двух украинских студентов напали с ножом. Инцидент произошел в одной из квартир, однако пока правоохранителям не удалось установить подозреваемых и ход событий.

Одного студента нашли в квартире без сознания, а другой с множественными ножевыми ранениями возле дома В квартире заметны признаки борьбы.

Источник: Полиция Подкарпатского воеводства

Фото: Getty Images

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