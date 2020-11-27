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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Польше серьезно ранили ножом украинских студентов: полиция ищет подозреваемых

В городе Жешув (Польше) на двух украинских студентов напали с ножом. Они получили серьезные ранения, а один пребывает в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в одной из квартир, однако пока правоохранителям не удалось установить подозреваемых и ход событий.

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Одного студента нашли в квартире без сознания, а другого с множественными ножевыми ранениями перед домом. В квартире видны признаки борьбы.

В Польше во время задержания умер украинец

В Польше во время задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применяли электрошокер.

Мужчина умер сразу после задержания в ночь на 16 ноября в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Источник: wiadomosci.pl

Фото: Dreamstime

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