В городе Жешув (Польше) на двух украинских студентов напали с ножом. Они получили серьезные ранения, а один пребывает в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в одной из квартир, однако пока правоохранителям не удалось установить подозреваемых и ход событий.

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Одного студента нашли в квартире без сознания, а другого с множественными ножевыми ранениями перед домом. В квартире видны признаки борьбы.

В Польше во время задержания умер украинец

В Польше во время задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применяли электрошокер. Мужчина умер сразу после задержания в ночь на 16 ноября в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Источник: wiadomosci.pl