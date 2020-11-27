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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Напад на студентів у Польщі: поліція оголосила в розшук українця

У Польщі на двох українських студентів напали з ножем. У справі вже оголосили в розшук громадянина України. За даними слідства, він може бути причетним до інциденту.

Напал стався близько 03.00 у місті Ряшів на вулиці Рейтана. Двоє громадян 19 і 21 років України отримали ножові поранення та госпіталізовані з важкими травмами.

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Наразі правоохоронці нікого не затримали. Поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, який може бути причетним до події. Також вона опублікувала його фото.

Напад на студентів у Польщі: поліція оголосила в розшук українця

27 листопада у місті Ряшів на двох українських студентів напали з ножем. Інцидент стався в одній з квартир, проте поки правоохоронцям не вдалося встановити підозрюваних і хід подій.

Одного студента знайшли у квартирі непритомним, а іншого з множинними ножовими пораненнями перед будинком. У квартирі помітні ознаки боротьби.

Джерело: Поліція Підкарпатського воєводства

Фото: Getty Images

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