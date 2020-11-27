Напад на студентів у Польщі: поліція оголосила в розшук українця

У Польщі на двох українських студентів напали з ножем. У справі вже оголосили в розшук громадянина України. За даними слідства, він може бути причетним до інциденту.

Напал стався близько 03.00 у місті Ряшів на вулиці Рейтана. Двоє громадян 19 і 21 років України отримали ножові поранення та госпіталізовані з важкими травмами.

Читайте: Поліція застосувала електрошокер: у Польщі під час затримання помер українець

Наразі правоохоронці нікого не затримали. Поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, який може бути причетним до події. Також вона опублікувала його фото.

27 листопада у місті Ряшів на двох українських студентів напали з ножем. Інцидент стався в одній з квартир, проте поки правоохоронцям не вдалося встановити підозрюваних і хід подій.

Одного студента знайшли у квартирі непритомним, а іншого з множинними ножовими пораненнями перед будинком. У квартирі помітні ознаки боротьби.

Джерело: Поліція Підкарпатського воєводства