В Польше полиция задержала двух граждан Украины за кражу со взломом банкомата.

Инцидент произошел в городе Дембе-Вельке в Мазовецком воеводстве.

Работники правоохранительных органов Польши на месте преступления задержали 51-летнего украинца. Во время допроса мужчина признался, что действовал не одни. С ним был 34-летний соучастник, которого позже задержали в одном из хостелов Люблина, где он скрывался.

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Оба мужчины подозревают в серии краж из банкоматов методом Black-box, которые были совершены в Варшаве и в Люблинском воеводстве в конце октября и в ноябре 2020 года. Использованный метод кражи предусматривает, что на место для карты вставляют специальный картридж, который может считывать данные с магнитной ленты и выполнять дополнительные команды.

Во время обыска полиция Польши нашла у подозреваемых навигационные устройства, несколько мобильных телефонов, балаклавы, одежда и специализированное оборудование: кабели, спортивные камеры, фонарики и перчатки.

Также правоохранителями были изяты деньги в разной валюте, распечатки из обменного пункта и подтверждение выплат многочисленных сумм на Bitcoin.

Сейчас по решению суда 51 и 34-летних мужчин арестовали на три месяца. Украинцам грозит до 10 лет лишения свободы.











В Польше задержали двух украинцев за кражу из банкомата / 3 фотографии

Происшествия в Польше

На западе Польши в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Мужчина пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП.

Он на автомобиле Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и проигнорировал световые и звуковые сигналы полицейского автомобиля и резко ускорил движение.

Источник: Штаб полиции Варшавы

Фото: Штаб полиции Варшавы