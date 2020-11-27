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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Польщі серйозно поранили ножем українських студентів: поліція шукає підозрюваних

У місті Ряшів (Польщі) на двох українських студентів напали з ножем. Вони отримали серйозні поранення, а один перебуває у тяжкому стані.

Інцидент стався в одній з квартир, проте поки правоохоронцям не вдалося встановити підозрюваних і хід подій.

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Одного студента знайшли у квартирі непритомним, а іншого з множинними ножовими пораненнями перед будинком. У квартирі помітні ознаки боротьби.

У Польщі під час затримання помер українець

У Польщі під час затримання помер 44-річний українець. Поліцейські застосовували електрошокер.

Чоловік помер одразу після затримання в ніч на 16 листопада в одному з населених пунктів Бжезинського повіту Лодзинського воєводства.

Джерело: wiadomosci.pl

Фото: Dreamstime

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