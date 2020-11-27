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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Потеряли 15 ящиков сигарет: на границе с Румынией обнаружили контрабандистов

На границе между Украиной и Румынию пограничники остановили контрабандистов, которые пытались доставить 15 ящиков сигарет в соседнюю страну.

Заметив наряд, нарушители бросили ящики и стали убегать, одного из них, 28-летнего жителя Закарпатской области, удалось задержать.

В 20 метрах от госграницы сотрудники Госпогранслужбы нашли контрабанду — в 15 ящиках оказалось 7,5 тыс. пачек сигарет.

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Они направили правоохранителям сообщение о признаках уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.

Кордон - контрабанда

Изъятые табачные изделия передадут сотрудникам ДФС.

Контрабанда на границе с Румынией

В Закарпатской области разоблачили пограничника и священника, которые занимались контрабандой сигарет.

Их задержали, когда они готовили самолет с товарами к полету в Румынию.

Подробнее о задержании контрабандистов в Закарпатской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госпогранслужба

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