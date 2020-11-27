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Людмила Грубнік |

Загубили 15 пакунків сигарет: на кордоні з Румунією виявили контрабандистів

На кордоні між Україною та Румунію прикордонники зупинили  контрабандистів, які намагалися доправити 15 пакунків сигарет до сусідньої країни.

Помітивши наряд, порушники кинули пакунки та почали тікати, одного з них, 28-річного мешканця Закарпатської області, вдалося затримати.

За 20 метрів від держкордону співробітники Держприкордонслужби знайшли контрабанду – у 15 пакунках виявилося 7,5 тис. пачок сигарет.

Читайте: На кордоні з Польщею знайшли контрабанду сигарет у вагонах з рудою

Вони направили правоохоронцям повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Кордон - контрабанда

Вилучені тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.

Контрабанда на кордоні з Румунією

У Закарпатській області викрили прикордонника та священика, які займалися контрабандою сигарет.

Їх затримали, коли вони готували літак з товарами до польоту в Румунію.

Детальніше про затримання контрабандистів у Закарпатській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держприкордонслужба

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