На кордоні між Україною та Румунію прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися доправити 15 пакунків сигарет до сусідньої країни.

Помітивши наряд, порушники кинули пакунки та почали тікати, одного з них, 28-річного мешканця Закарпатської області, вдалося затримати.

За 20 метрів від держкордону співробітники Держприкордонслужби знайшли контрабанду – у 15 пакунках виявилося 7,5 тис. пачок сигарет.

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Вони направили правоохоронцям повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Вилучені тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.

Контрабанда на кордоні з Румунією

У Закарпатській області викрили прикордонника та священика, які займалися контрабандою сигарет.

Їх затримали, коли вони готували літак з товарами до польоту в Румунію.

Детальніше про затримання контрабандистів у Закарпатській області читайте на Фактах ICTV.