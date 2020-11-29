Протесты в Беларуси возобновились: силовики стягивают спецтехнику

29 ноября в Беларуси люди начали собираться на новые акции протеста.
Силовики взимают в центр Минска спецтехнику, а также устанавливают ограждения, сообщил Tut.by.
С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности.
В центр столицы начали взимать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками.
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Также оборудуют заграждения возле стелы на Майдане независимости.
Беларусь готовит санкции
Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.
О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.
Источник: Tut.by