Протесты в Беларуси возобновились: силовики стягивают спецтехнику

29 ноября в Беларуси люди начали собираться на новые акции протеста.

Силовики взимают в центр Минска спецтехнику, а также устанавливают ограждения, сообщил Tut.by.

С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности.

В центр столицы начали взимать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками.

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Также оборудуют заграждения возле стелы на Майдане независимости.

Беларусь готовит санкции

Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.

О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.

Источник: Tut.by