Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Беларусь готовит санкции в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение приняли из-за действий со стороны Украины, которые якобы направлены против Беларуси.

О таком решении сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге в Минске.

— Мы подготовили соответствующий санкционный список по ряду официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одну из действий, направленную против белорусского государства, — заявил Макей.

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Нота протеста послу Украины

26 ноября Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу в республике, в которой белорусская сторона выразила возмущение в связи с “непрерывной серией антибелорусских акций” относительно дипломатического представительства в Украине.

В ведомстве заявили, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает угрозу для ее функционирования.