Протести у Білорусі поновилися: силовики стягують спецтехніку

29 листопада у Білорусі люди почали збиратися на нові акції протесту.

Силовики стягують в центр Мінська спецтехніку, а також встановлюють огорожі, повідомило Tut.by.

З самого ранку люди у Мінську почали виходити на вулиці і організовувати ланцюги солідарності.

У центр столиці почали стягувати автозаки, водомети, військову техніку і автобуси з силовиками.

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Також обладнають загородження біля стели на Майдані незалежності.

Білорусь готує санкції

Білорусь готує санкції щодо низки офіційних осіб України. Таке рішення ухвалили через дії з боку України, які нібито спрямовані проти Білорусі.

Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Володимир Макей на брифінгу в Мінську.

Джерело: Tut.by